Ибраима Конате близок к переходу в «Реал».

© Sports.ru

27-летний защитник находится в статусе свободного агента после ухода из «Ливерпуля». По информации As, мадридский клуб близок к согласованию с игроком четырехлетнего контракта с опцией продления еще на один сезон. Сделка будет заключена, если Флорентино Перес выиграет президентские выборы.

Утверждается, что у французского футболиста также есть предложения от «Баварии», «ПСЖ» и топ-клубов АПЛ.

В прошедшем сезоне чемпионата Англии Конате провел 36 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь.