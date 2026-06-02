«Реал» близок к подписанию Конате свободным агентом. Контракт по схеме «4+1» заключат, если Перес выиграет выборы (As)
Ибраима Конате близок к переходу в «Реал».
27-летний защитник находится в статусе свободного агента после ухода из «Ливерпуля». По информации As, мадридский клуб близок к согласованию с игроком четырехлетнего контракта с опцией продления еще на один сезон. Сделка будет заключена, если Флорентино Перес выиграет президентские выборы.
Утверждается, что у французского футболиста также есть предложения от «Баварии», «ПСЖ» и топ-клубов АПЛ.
В прошедшем сезоне чемпионата Англии Конате провел 36 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь.
Баумгартнер пропустит ЧМ-2026 из-за травмы бедра. Хавбек «Лейпцига» получил повреждение на разминке перед игрой с Тунисом
40-летний Акинфеев продлил контракт с ЦСКА на год. Он находится в системе клуба 35 лет
«Арсенал» свяжется с «Атлетико» по поводу трансфера Альвареса. Мадридцы не намерены ни с кем вести переговоры и отпускать форварда дешевеле отступных в 500 млн евро (As)
Баумгартнер пропустит ЧМ-2026 из-за травмы бедра. Хавбек «Лейпцига» получил повреждение на разминке перед игрой с Тунисом
40-летний Акинфеев продлил контракт с ЦСКА на год. Он находится в системе клуба 35 лет
«Арсенал» свяжется с «Атлетико» по поводу трансфера Альвареса. Мадридцы не намерены ни с кем вести переговоры и отпускать форварда дешевеле отступных в 500 млн евро (As)