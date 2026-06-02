Мостовой назвал тренера "Краснодара" хамлом

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой ответил Мураду Мусаеву.

© Sports.ru

Ранее главный тренер «Краснодара» заявил, что его не задевают высказывания Мостового, который называет его «нефутбольным человеком»:

«Главное, чтобы у меня не было ярлыка ленивого, завистливого человека, живущего вчерашним днем».

– Как я могу считать Мусаева футбольным человеком? Я с трех лет землю грыз, траву ел, и что только не делал, чтобы стать футболистом и сделать карьеру. А что он делал-то? Как его Луис Энрике, Дидье Дешам, Лобановский будут называть футбольным человеком? Пусть пройдет тот путь, который прошли мы.

– На это он сказал следующее: «Главное, что у меня нет ярлыка ленивого, завистливого человека, живущего вчерашним днем».

– У них его нет, потому что они этот путь не прошли, поэтому так и рассуждают. Я таких людей в школе пинками гонял. В школе учились отличники, уроки делали, потом ехали домой, их встречали с пирожками и горячим чаем. Это же по лицу его видно – просто хамло. Случайно попал в футбол, двери открывал на базе, а теперь рассказывает нам про футбол. Даже совести не хватило уйти в отставку, после того, как за неделю провалился. Нет, #####, они держатся.

А футбольных людей всех убирают: Челестини, Ивича, Гусева, которые жизнь футболу отдают. Слушайте футбольных людей, а не тех, кто случайно где-то вылезает, – сказал Мостовой.