Аршавин назвал экс-тренера «Спартака» проходимцем

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин назвал бывшего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля проходимцем. Испанский специалист работал во главе красно-белых с 2022-го по 2024-й. В марте этого года Абаскаль покинул мексиканский «Атлетико Сан-Луис» и с тех пор находится без работы.

— До этого (работал в Мир РПЛ. — Прим. «Чемпионата») ещё Абаскаль...

— Нет, ну это проходимец.

— Почему?

— Ну потому что. На тренера не похож. Он только скакал от флага до флага.

— Обманщик?

— Да. На одного хорошего всегда три-пять обманщиков, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.