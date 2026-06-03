Отец Сперцяна ответил, поступило ли его сыну предложение из Саудовской Аравии

Отец Эдуарда Сперцяна Мкртыч Сперцян ответил, поступило ли его сыну предложение из Саудовской Аравии.

© ФК "Краснодар"

По словам Сперцяна, его сыну поступило предложение из Саудовской Аравии, но приоритетом остается Европа.

- Предложение есть. Пока думаем. Приоритет — Европа. Но если… Но нет такого, что он уже согласился перейти в Саудовскую Аравию. Пока нет. Ждем, - цитирует Сперцяна "Матч ТВ".

В сезоне-2025/26 Эдуард Сперцян провел за "Краснодар" во всех турнирах 42 матча и записал на свой счет 14 забитых мячей и 18 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Сперцян согласился на переход в "Аль-Ахли" с зарплатой в 10 миллионов евро в год. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего полузащитника в 25 миллионов евро, его контракт с южанами рассчитан до лета 2029 года.