«Ювентус» предпримет еще одну попытку продлить контракт с Влаховичем

«Ювентус» предпримет еще одну попытку продлить контракт с Душаном Влаховичем.

По инфорvации Sky Sport Italia, туринцы проведут заключительную встречу с форвардом, однако на данный момент нет уверенности в том, что Влахович останется в «Ювентусе». КОнтракт серба истекает 30 июня.

Одновременно с этим «Ювентус» возобновил переговоры по Рандалю Коло-Муани, который вернулся в «ПСЖ» после аренды в «Тоттенхэме». Отмечается, что осуществить сделку будет трудно – основной проблемой является стоимость трансфера.