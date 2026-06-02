Тренер Мусаев охарактеризовал первого летнего новичка «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о защитнике Илье Вахании, который присоединится к «быкам» в летнее трансферное окно. Чёрно-зелёные приобрели футболиста у «Ростова» минувшей зимой.

«Вахания давно подтвердил свой уровень. Он выполнял большой объём работы в «Ростове», был лидером и капитаном команды. Все, с кем мы говорили, прежде чем сделать трансфер, очень высоко оценивали личностные и профессиональные качества Ильи. Мне Вахания показался достаточно скромным молодым человеком. Очевидно, что какое-то время у него уйдёт на адаптацию — всё-таки у нас немного другие требования, чем в «Ростове». Но мы очень хотели этот трансфер и с нетерпением ждём начала совместной работы», — сказал Мусаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.