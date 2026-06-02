«Арсенал» поборется за подписание Альвареса

«Арсенал» свяжется с «Атлетико» по поводу трансфера Альвареса. Мадридцы не намерены ни с кем вести переговоры и отпускать форварда дешевеле отступных в 500 млн евро (As)
«Арсенал» поборется за подписание Хулиана Альвареса.
Как сообщает As, лондонский клуб хочет связаться с «Атлетико», чтобы обсудить возможность трансфера аргентинского нападающего. Интерес к игроку также проявляют «ПСЖ» и «Барселона» – по оценке потенциальных покупателей, стоимость сделки может составить около 150 миллионов евро.
Однако мадридцы утверждают, что рассчитывают на помощь форварда в следующем сезоне и не намерены вести переговоры ни с одним клубом. Сумма отступных, указанная в контракте Альвареса, составляет 500 миллионов евро – «Атлетико» не хочет отпускать игрока, если этот пункт не будет активирован.
В минувшем сезоне Ла Лиги Хулиан провел 29 матчей, забил 8 голов и отдал 4 результативных паса. Его статистику можно найти здесь.
