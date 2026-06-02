Апелляционный суд Амстердама назначил слушание по делам экс-игрока "Спартака"

Апелляционный суд Амстердама назначил слушание по делам Промеса на 12 июня
Апелляционный суд Амстердама проведет досудебное слушание по уголовным делам бывшего нападающего «Спартака» Квинси Промеса 12 июня. Об этом сообщила юридическая фирма Knoops' advocaten, представляющая интересы 34-летнего футболиста.
Предыдущее предварительное заседание состоялось 18 марта. В Нидерландах против Промеса возбуждены два уголовных дела — по обвинению в контрабанде наркотиков и нападении на двоюродного брата. Футболист был экстрадирован из ОАЭ в конце июня 2025 года. Основное рассмотрение дела в Апелляционном суде Амстердама намечено на 30 ноября.
По данным СМИ, прокуратура Нидерландов требует взыскать с игрока восемь миллионов евро по делу о контрабанде наркотиков. Квинси Промес выступал за московский «Спартак» с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024 год. За это время он провел 235 матчей во всех турнирах, забил 114 голов и сделал 59 голевых передач.