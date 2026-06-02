Апелляционный суд Амстердама назначил слушание по делам экс-игрока "Спартака"

Апелляционный суд Амстердама проведет досудебное слушание по уголовным делам бывшего нападающего «Спартака» Квинси Промеса 12 июня. Об этом сообщила юридическая фирма Knoops' advocaten, представляющая интересы 34-летнего футболиста.

Предыдущее предварительное заседание состоялось 18 марта. В Нидерландах против Промеса возбуждены два уголовных дела — по обвинению в контрабанде наркотиков и нападении на двоюродного брата. Футболист был экстрадирован из ОАЭ в конце июня 2025 года. Основное рассмотрение дела в Апелляционном суде Амстердама намечено на 30 ноября.

По данным СМИ, прокуратура Нидерландов требует взыскать с игрока восемь миллионов евро по делу о контрабанде наркотиков. Квинси Промес выступал за московский «Спартак» с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024 год. За это время он провел 235 матчей во всех турнирах, забил 114 голов и сделал 59 голевых передач.