Губерниев высказался о новом контракте Акинфеева с ЦСКА

Ведущий и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что его обрадовала новость о продлении контракта вратаря Игоря Акинфеева с ЦСКА, и добавил, что голкипер способен приносить пользу команде и после 40 лет.

© Матч ТВ

Во вторник пресс‑служба ЦСКА сообщила, что 40‑летний Акинфеев продлил контракт с армейским клубом до 2027 года.

— Продление контракта Акинфеева и ЦСКА — прекрасная новость. Игорь способен играть здорово и после 40. Один из моих любимых вратарей — Дино Дзофф, который в 40 лет стал чемпионом мира. Поэтому желаю Игорю (обойтись) без травм, думаю, год, может, другой, он смело поиграет. Игорь, верим! — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе армейцев он стал обладателем Кубка УЕФА, шестикратным чемпионом России, по восемь раз завоевал Кубок и Суперкубок страны.

ЦСКА в сезоне‑2025/26 занял пятое место в турнирной таблице РПЛ.