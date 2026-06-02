Вратарь досрочно вернулся в "Рубин" из аренды в "Торпедо"

Голкипер досрочно вернулся в "Рубин" после аренды в "Торпедо".

"Вратарь Никита Корец возвращается в "Рубин". Футбольный клуб "Рубин" (Казань) воспользовался опцией возвращения из аренды 21-летнего голкипера", - написано в Telegram-канале "Торпедо".

Никита Корец выступал в составе московского "Торпедо" с января 2026 года на правах аренды из "Рубина", соглашение было рассчитано до конца 2026 года. В текущем сезоне голкипер провел 12 матчей, пропустил 13 голов и отыграл 3 матча на ноль в Первой лиге.