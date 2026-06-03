Зырянов рассказал о будущем Мостового в "Зените"

Петербургский "Зенит" не получал предложений по трансферу футболиста команды Андрея Мостового, у него действующий контракт с клубом. Об этом ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал председатель правления "Зенита" Константин Зырянов.

Ранее портал Sport24 сообщал, что к Мостовому проявляют интерес московские клубы. Его контракт с "Зенитом" рассчитан до 30 июня 2027 года.

"Никто не выходил на нас по Андрею Мостовому. У него действует контракт, он продолжает оставаться игроком "Зенита". Я скажу так: все в ногах Мостового. Играй, тренируйся, доказывай", - сказал Зырянов.

Мостовой в сезоне-2025/26 провел за петербургскую команду 32 матча во всех турнирах, забив 7 мячей и отдав 6 результативных передач. Вместе с "Зенитом" полузащитник пять раз выиграл чемпионат и Суперкубок России, один раз стал обладателем кубка страны.

ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. В программе - Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность". В рамках культурной программы пройдет фестиваль "Петербургские сезоны", а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор форума - Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер - ТАСС.