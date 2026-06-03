Моуринью одобрил переход Конате в «Реал»

Переход защитника «Ливерпуля» Ибраимы Конате в мадридский «Реал» одобрен Жозе Моуринью, который, как ожидается, возглавит испанскую команду после 7 июня, сообщает Cadena SER.

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По информации источника, Моуринью ожидает, что 27‑летний Конате сможет физически прибавить после предсезонных сборов с мадридской командой.

Презентация Моуринью в качестве главного тренера и завершение трансфера Конате ожидаются после выборов президента «Реала», которые пройдут 7 июня. Кандидатов два — действующий президент Флорентино Перес и испанский бизнесмен Энрике Рикельме.

В сезоне‑2025/26 Конате провел 51 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Transfermarkt оценивает игрока в 50 миллионов евро.

Конате включен в итоговую заявку сборной Франции на ЧМ‑2026. В группе I команда встретится с Сенегалом, Норвегией и Ираком.