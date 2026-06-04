Ибрагимов рассказал о разнице тренировок в России и в Англии

Полузащитник Амир Ибрагимов в эфире «Матч ТВ» рассказал об отличиях тренировочного процесса в сборной России и в «Манчестер Юнайтед».

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В пятницу сборная России примет команду Буркина‑Фасо в BetBoom товарищеском матче. Встреча пройдет в Волгограде и начнется в 20:00 по московскому времени. 18‑летний Ибрагимов впервые получил вызов в сборную России.

— Как проходит день в академии «Манчестер Юнайтед»?

— У нас день загруженный, разбираем игры. Тренируемся много тактически, технически, физически. Я прибавляю во всех сферах. Я тренировался с первой командой в «Манчестер Юнайтед». В Англии чуть быстрее и физически сильнее тренировки, чем здесь в сборной. В сборной дают чуть времени подумать, а в Англии сразу перехватывают мяч.

Я адаптировался в академии. Сразу почувствовал себя своим. Ребята и тренеры помогли с моим плохим английским. У меня там два младших брата играют. Мне было легко. Все обрадовались, что я вызван в сборную России. Мне даже парни по ошибке сказали, что я еду играть на чемпионат мира, но я объяснил, что пока нет, но скоро будем там.

Опыт в национальной команде может помочь мне в развитии клубной карьеры. У меня уже много тренировок с первой командой в «МЮ». В «МЮ» много конкуренции. Там нельзя расслабляться. На твою позицию может быть 3–4 игрока. Если в тебе видят потенциал, в 16–17 лет предлагают профессиональный контракт. Я уже подписал его. У тебя еще есть время, чтобы показать себя перед попаданием в первую команду.

Майкл Кэррик с моим тренером Дарреном Флетчером — хорошие друзья. Если ты хорошо себя проявляешь, то можешь попасть в первую команду.

— Тебя сравнивали с Руни. А каков ты?

— Он мне с детства нравился, когда еще был в «Эвертоне». Мой стиль игры похож на него. Люблю бежать, забивать, выигрывать. Но у меня много любимых игроков. У каждого можно взять что‑то свое. У Роналду можно взять его дисциплину. Я слежу за всем футболом, — сказал Ибрагимов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Прямую трансляцию матча смотрите на телеканалах «Матч ТВ» (с 19:00 мск) и МАТЧ ПРЕМЬЕР (с 19:55 в формате Live), а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.