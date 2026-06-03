В "Зените" назвали лучшего футболиста России

Советник председателя правления "Зенита" Александр Медведев высказался о победе "ПСЖ" в Лиге чемпионов УЕФА.

По словам Медведева, Сафонов на данный момент является лучшим российским футболистом.

- Он блестяще играл в течение сезона за "ПСЖ" — и на групповом этапе, и в плей-офф. Хочу пожелать Матвею, чтобы он рос в своём мастерстве. У него для этого всё есть. Лучший футболист России прямо сейчас? Если объективно, то, конечно. Кто ещё у нас выиграл Лигу чемпионов в этом году? - приводит слова Медведева ТАСС.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов УЕФА французский "ПСЖ" одержал победу над английским "Арсеналом" со счетом 1:1 (4:3 - пен.). Российский голкипер Матвей Сафонов, выступающий за парижан, вышел на поле с первых минут и провел весь матч - в серии послематчевых пенальти лондонцы дважды пробили мимо створа ворот.

Сафонов является игроком французского клуба с лета 2024 года, ранее он выступал за "Краснодар", воспитанником которого он и является. В составе парижан российский голкипер завоевал восемь трофеев, в том числе - два трофея Лиги чемпионов УЕФА.