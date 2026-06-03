Футбольный агент высказался об интересе к Сперцяну из Саудовской Аравии

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о финансовой стороне возможного перехода капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в один из топ-клубов Саудовской Аравии. Ранее сообщалось, что 25-летний хавбек получил предложение от команды, входящей в топ-3 чемпионата.

«Эдик [Эдуард Сперцян] уже разбирается в названиях команд из Саудовской Аравии, судя по тому, какую зарплату там ему предложили. Вы не представляете просто, какую ему зп дали. Ему дали фантастическую зарплату», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

По данным журналиста, Сперцяна устраивают личные условия, но нужно договориться с «Краснодаром». Подчёркивается, в случае желания полузащитника перейти в саудовскую команду, президент клуба Сергей Галицкий отпустит игрока.