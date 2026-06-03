«Аякс» ведет переговоры с «Реалом» о трансфере игрока

Полузащитник «Реала» Дани Себальос находится в центре внимания нидерландского «Аякса». По информации журналиста Marca Маттео Моретто, амстердамский клуб ведет переговоры с мадридским «Королевским клубом» о возможном трансфере 29-летнего испанца.

Предполагаемая стоимость сделки составляет 6 миллионов евро. Себальос связан с «Реалом» контрактом до лета 2027 года. В апреле полузащитник был исключен из состава мадридцев.

Себальос выступает за мадридский «Реал» под номером 19. За время пребывания в клубе он выиграл несколько значимых трофеев, включая Лигу чемпионов, Ла Лигу и Кубок Испании.