Губернатор Самарской области отреагировал на уход Дзюбы из «Акрона»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отреагировал на уход форварда Артема Дзюбы из тольяттинского «Акрона».

"Вы правы, Дзюба был не просто лицом "Акрона", для многих болельщиков футбола он был одним из самых ярких игроков, да и остается им. Конечно же, с легкой грустью восприняли новость. Но мы понимаем, какие цели преследует руководство клуба. С огромным уважением относимся к Дзюбе. И с благодарностью за те два года, которые он провел на территории нашего региона", - сказал Федорищев.

Артем Дзюба играл за "Акрон" с сентября 2024 года. В прошедшем сезоне центральный нападающий принял участие в 28 матчах за тольяттинскую команду, в которых записал на свой счет 8 забитых мячей и отдал 5 результативных передач на партнеров. Как сообщил сам футболист, он покинет клуб этим летом в связи с завершением срока действия контракта. В августе Дзюбе исполнится 38 лет.

Напомним, Дзюба стал лучшим бомбардиром "Акрона" за всю историю существования клуба из Тольятти.