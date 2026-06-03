Жирков ушел из "Динамо"

Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России по футболу Юрий Жирков покинул тренерский штаб московского "Динамо". Об этом сообщила пресс-служба бело-голубых.

Также тренерский штаб покинул Роман Шаронов, Алексей Радевич, Агустин Киильяборда и Хуан Гомес. Специалисты завершили работу в связи с истечением срока контрактов.

Шароков, Жирков и Киильяборда вошли в тренерский штаб бело-голубых в январе после того, как главным тренером команды был утвержден Ролан Гусев. В мае "Динамо" объявило, что он покинет "Динамо", а команду возглавит немец Сандро Шварц.

Жиркову 42 года, первым клубом в его профессиональной карьере был тамбовский "Спартак". После этого он выступал за московский ЦСКА, в составе которого стал двукратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА, английский "Челси", с которым выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, махачкалинский "Анжи", московское "Динамо", петербургский "Зенит", став с ним трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем кубка и суперкубка страны, и подмосковные "Химки", которые стали последним клубом в его карьере. Карьеру футболиста он завершил в феврале 2023 года.

В составе сборной России защитник стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, а также дошел до четвертьфинала чемпионата мира в 2018 году. В общей сложности Жирков провел в составе национальной команды 105 матчей, забив 2 мяча и сделав 11 результативных передач.