Сперцян согласился перейти в клуб из Саудовской Аравии

Утверждается, что полузащитнику «Краснодара» предложили трехлетний контракт с зарплатой около 10 млн евро в год + бонусы. Переговоры находятся на решающей стадии.

25-летнего игрока устроили финансовые условия и амбиции клуба, который намерен бороться за титул в следующем сезоне. Однако боссы «быков» не хотят отпускать капитана, контракт которого рассчитан до 2029 года. В связи с этим Сперцян хочет встретиться лично с Сергеем Галицким после перерыва на матчи сборных и убедить отпустить его за границу.

Ранее отец Эдуарда, Мкртыч Сперцян, подтвердил наличие предложения от саудовцев, но заявил: «Нет такого, что он уже согласился перейти в Саудовскую Аравию. Пока нет. Ждем».