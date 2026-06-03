Сперцян согласился перейти в клуб из Саудовской Аравии

Сперцян согласился перейти в «Аль-Ахли», предложивший 3-летний контракт на 10 млн евро и бонусы. Капитан «Краснодара» планирует встретиться с Галицким («Mash на спорте»)
Утверждается, что полузащитнику «Краснодара» предложили трехлетний контракт с зарплатой около 10 млн евро в год + бонусы. Переговоры находятся на решающей стадии.
25-летнего игрока устроили финансовые условия и амбиции клуба, который намерен бороться за титул в следующем сезоне. Однако боссы «быков» не хотят отпускать капитана, контракт которого рассчитан до 2029 года. В связи с этим Сперцян хочет встретиться лично с Сергеем Галицким после перерыва на матчи сборных и убедить отпустить его за границу.
Ранее отец Эдуарда, Мкртыч Сперцян, подтвердил наличие предложения от саудовцев, но заявил: «Нет такого, что он уже согласился перейти в Саудовскую Аравию. Пока нет. Ждем».