«Факел» объявил об уходе спортдира

Воронежский «Факел» в телеграм-канале объявил об увольнении спортивного директора Кирилла Котова. Он покинет клуб 15 июня по истечении срока контракта. Функционер работал в «Факеле» шесть лет. Пресс-служба воронежцев поблагодарила его за профессионализм и вклад в развитие клуба. Сам Котов также прокомментировал свой уход.

«Это был очень непростой, но интересный этап карьеры. Хочу поблагодарить за работу всех сотрудников клуба – футболистов, тренеров, медицинский и административный штабы, офис. И, конечно, воронежских болельщиков, которых знает вся страна. Удачи, «Факелу» желаю только успехов!» – сказал Котов.