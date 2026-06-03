Самедов уйдет с поста старшего селекционера «Факела»

Экс‑футболист «Локомотива» и «Спартака» Александр Самедов покинет пост старшего селекционера «Факела» в связи с истечением срока контракта, сообщает пресс‑служба воронежцев.

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Соглашение с Самедовым истечет 15 июня. 41‑летний специалист занимал должность с июня 2022 года. Ранее Самедов занимал должность селекционера по молодежному футболу в московском «Локомотиве».

— Это незабываемый опыт, который навсегда останется со мной. Спасибо всем, с кем довелось поработать, всем, кто помогал клубу идти вперёд. И хочу выразить уважение болельщикам клуба — вы особенные, — сказал Самедов.

Ранее в среду «Факел» объявил об уходе Кирилла Котова с поста спортивного директора. Специалист завершит работу в клубе 15 июня в связи с истечением срока контракта.

«Факел» в прошлом сезоне занял второе место в турнирной таблице ПАРИ Первой Лиги и напрямую вышел в Российскую премьер‑лигу.

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