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Голкипер сборной Шотландии Гордон станет самым возрастным участником ЧМ‑2026, мексиканец Мора — самым юным

Матч ТВ

Вратарь сборной Шотландии Крейг Гордон станет самым возрастным участником чемпионата мира 2026 года, сообщает пресс‑служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Вратарь сборной Шотландии станет самым возрастным участником ЧМ
© Матч ТВ

Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. На момент старта чемпионата мира Гордону будет 43 года 162 дня. Самым молодым участником мундиаля будет мексиканский полузащитник Хильберто Мора — 17 лет 240 дней. Всего в заявки команд включены 22 игрока моложе 20 лет и семь футболистов старше 40 лет.

В составы сборных вошли 357 футболистов, которые ранее принимали участие как минимум в одном чемпионате мира, для 891 игрока этот турнир станет дебютным. Кроме того, в Северной Америке сыграют 22 победителя прошлых чемпионатов мира.

Для форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, нападающего команды Португалии Криштиану Роналду и вратаря сборной Мексики Гильермо Очоа чемпионат мира‑2026 может стать шестым в карьере.

Телеканал «Матч ТВ» эксклюзивно покажет все матчи финальной стадии чемпионата мира‑2026.

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