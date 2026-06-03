Вратарь сборной Шотландии станет самым возрастным участником ЧМ

Вратарь сборной Шотландии Крейг Гордон станет самым возрастным участником чемпионата мира 2026 года, сообщает пресс‑служба Международной федерации футбола (ФИФА).

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Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. На момент старта чемпионата мира Гордону будет 43 года 162 дня. Самым молодым участником мундиаля будет мексиканский полузащитник Хильберто Мора — 17 лет 240 дней. Всего в заявки команд включены 22 игрока моложе 20 лет и семь футболистов старше 40 лет.

В составы сборных вошли 357 футболистов, которые ранее принимали участие как минимум в одном чемпионате мира, для 891 игрока этот турнир станет дебютным. Кроме того, в Северной Америке сыграют 22 победителя прошлых чемпионатов мира.

Для форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, нападающего команды Португалии Криштиану Роналду и вратаря сборной Мексики Гильермо Очоа чемпионат мира‑2026 может стать шестым в карьере.

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