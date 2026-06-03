Клуб экс-тренера "Рубина" отстранен от участия в Лиге конференций

УЕФА отстранил азербайджанский клуб «Туран Товуз», которым руководит бывший главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев, от участия в еврокубках сезона-2026/2027. В качестве причины данного решения называется организация договорных матчей.

«Азербайджанский клуб признан не соответствующим требованиям для участия в Лиге конференций УЕФА сезона 2026/2027. 2 июня 2026 года председатель Апелляционного органа УЕФА принял следующее решение: Решение: Объявить, что ПФК «Туран Товуз» не имеет права участвовать в Лиге конференций УЕФА сезона 2026/2027 за несоответствие критериям допуска, предусмотренным статьей 4.01(g) Регламента Лиги конференций УЕФА сезона 2026/2027, то есть за прямое и/или косвенное участие в деятельности, направленной на организацию или влияние на исход матча на национальном или международном уровне», — говорится на официальном сайте УЕФА.

Решение принято на основе дела, по итогам которого в 2019 году Ассоциация футбольных федераций Азербайджана дисквалифицировала семерых игроков «Турана» за договорные матчи. В клубе заявили о желании оспорить вердикт УЕФА в Спортивном арбитражном суде (CAS).