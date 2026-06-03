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"Зенит" близок к продлению контракта со своим полузащитником - источник

Rusfootball

"Зенит" близок к продлению контракта с 18-летним футболистом.

"Зенит" близок к продлению контракта с 18-летним игроком
© ФК "Зенит"

По информации источника, переговоры по новому соглашению с Даниилом Кондаковым существенно продвинулись.

Ранее в СМИ сообщалось, что ЦСКА и "Спартак" заинтересованы в футболисте.

Даниил Кондаков является воспитанником петербургского "Зенита". В текущем сезоне за основную команду полузащитник провел 15 матчей и отдал 3 результативные передачи. Текущее соглашение с 18-летним игроком рассчитано до конца июня 2028 года.

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