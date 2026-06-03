Комментатор Генич поделился мнением о Медиалиге

Президент ФК «Матч ТВ», комментатор Константин Генич высказался о медиафутболе.

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– Вы руководите медиафутбольной командой «Матч ТВ». Как относитесь к этому проекту?

– Это моя гордость. Сначала я играл в Медиалиге, потом был тренером, сейчас исполняю роль почетного президента. Контролирую, чтобы команда существовала. Это тоже неплохой опыт, возможность отвлечься от эфиров, пообщаться с друзьями. Атмосфера победной раздевалки ни с чем несравнима – даже с идеальным для комментатора матчем. Я нуждаюсь в живых эмоциях, которые недополучил во время футбольной карьеры.

Надеюсь, игроки ко мне проникаются, а я проникаюсь их жизненными проблемами. Стараюсь всем помогать – с покупкой инвентаря, лечением, по работе. Мне нравится, что происходит внутри медиафутбола. Это моя отдушина. Хотя порой бывают и негативные эмоции, – сказал Генич.