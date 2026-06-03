Отец нападающего "Рубина" высказался о возможном уходе футболиста из клуба

Отец Даку высказался о будущем игрока на фоне слухов о "Локомотиве"
Фехми Даку, отец нападающего "Рубина" Мирлинда Даку, высказался о возможном уходе футболиста из клуба.
Фехми Даку заявил, что футболист отлично себя чувствует в Казани.
Ранее в СМИ появилась информация, что московский "Локомотив" заинтересован в трансфере игрока.
Мирлинд Даку выступает в составе казанского "Рубина" с июля 2023 года. В текущем сезоне за клуб нападающий провел 29 матчей, забил 11 голов и отдал 1 результативную передачу. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2029 года.