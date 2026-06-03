Отец нападающего "Рубина" высказался о возможном уходе футболиста из клуба

Фехми Даку, отец нападающего "Рубина" Мирлинда Даку, высказался о возможном уходе футболиста из клуба.

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Фехми Даку заявил, что футболист отлично себя чувствует в Казани.

"Может ли Мирлинд покинуть "Рубин" этим летом? Пока никаких предложений нет. Ему нравится в "Рубине". В Казани он чувствует себя отлично!" - сказал Фехми Даку Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация, что московский "Локомотив" заинтересован в трансфере игрока.

Мирлинд Даку выступает в составе казанского "Рубина" с июля 2023 года. В текущем сезоне за клуб нападающий провел 29 матчей, забил 11 голов и отдал 1 результативную передачу. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2029 года.