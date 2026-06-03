«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе игрока в «Наполи»

Нападающий Расмус Хойлунд перешёл из английского «Манчестер Юнайтед» в итальянский «Наполи» на постоянной основе. Об этом официально сообщила пресс-служба «красных дьяволов». Футболист выступал за неаполитанский клуб с лета прошлого года на условиях аренды.

«Все в клубе желают Расмусу всего наилучшего в будущем», — говорится в официальном сообщении пресс-службы «Манчестер Юнайтед» в соцсети X.

По данным СМИ, опция выкупа Хойлунда «Наполи» составила 44 млн. В августе 2023-го «Манчестер Юнайтед» заплатил за переход датчанина «Аталанте» 79,8 млн. В минувшем сезоне у 23-летнего форварда 12 голов и шесть результативных передач в 33 матчах Серии А.