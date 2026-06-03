Клуб экс-тренера "Рубина" выступил с заявлением после исключения из ЛК

Пресс-служба азербайджанского клуба «Туран Товуз», возглавляемого бывшим главным тренером казанского «Рубина» Курбаном Бердыевым, выступила с официальным заявлением после решения УЕФА об исключении клуба из Лиги конференций на сезон-2026/2027.

«В сезоне 2025/2026 мы завершили чемпионат на третьем месте, соблюдая все спортивные принципы, и заслужили право играть в Лиге конференции. Дисциплинарный комитет УЕФА провёл расследование на предмет соответствия нашего клуба критериям. На основании решения Дисциплинарного комитета АФФА от 13 декабря 2019 года организация 2 июня 2026 года исключила наш клуб из участия в спортивных соревнованиях УЕФА в сезоне 2026/2027. Следует отметить, что Дисциплинарный комитет АФФА отстранил семерых игроков нашей команды, выступавших в Первом дивизионе в сезоне-2019/2020, от любой футбольной деятельности. Мы хотели бы сообщить, что с сегодняшнего дня наш клуб предпримет все необходимые юридические шаги и подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) с просьбой изменить решение и обеспечить наше участие в Лиге конференции, в которую мы уже квалифицировались, при соблюдении всех спортивных принципов. Также хотим сообщить, что в наших планах на участие в Лиге конференции изменений нет. В этом месяце команда соберётся и отправятся в Турцию на тренировочный сбор» говорится в заявлении на официальном сайте «Туран Товуз».