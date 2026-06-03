Игроки «Кубани» угрожают забастовкой

Футболисты «Кубани» грозят устроить забастовку и не выйти на следующий матч Второй лиги из-за долгов по зарплате, сообщает Sport Baza.

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Футболистам и персоналу клуба не выплачивают зарплату уже около четырех месяцев. Похожая ситуация была в клубе в конце 2025 года, но тогда «Кубани» удалось решить проблемы с финансированием и пройти лицензирование. Команда не полетела на выездной матч во Владивосток, посчитав это нерентабельным. Игроки «Кубани» грозят руководству, что не выйдут на поле в ближайших матчах и расторгнут контракты. Если «Кубань» не найдет финансирование, может прекратить существование в этом сезоне.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союза европейский футбольных ассоциаций с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.