Экс-тренер «Лилля» возглавит «Марсель»

Брюно Женезьо станет главным тренером «Марселя».

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По данным Foot Mercato, 59-летний специалист возглавит клуб, однако еще предстоит уладить некоторые детали для завершения его назначения.

Президент «Марселя» Стефан Ришар лично общался с бывшим тренером «Лилля», и они сразу же нашли общий язык. Их объединяет общее видение возрождения команды и начала нового, устойчивого цикла.

Отмечается, что 59-летний специалист соответствует всем требованиям французского клуба. Его считают сверхопытным, универсальным тренером, способным поднять команду на новый уровень и извлечь максимум из состава.

Кроме того, нынешние игроки приветствуют скорое прибытие Женезьо, известного умением работать с молодыми футболистами.

Француз покинул пост главного тренера «Лилля» 25 мая. Во Франции он также ранее возглавлял «Ренн» и «Лион».