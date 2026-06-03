Месси получил Премию принцессы Астурийской

Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси стал лауреатом Премии принцессы Астурийской в области спорта по итогам 2026 года.

© Sports.ru

Решение о присуждении премии Месси было принято жюри под председательством семикратной паралимпийской чемпионки по плаванию Терезы Пералес. На награду были номинированы 27 претендентов из 12 разных стран.

«В дополнение к ослепительному таланту, выдающейся спортивной карьере и постоянной масштабной благотворительной деятельности по расширению доступа к образованию и здравоохранению для детей из наиболее уязвимых слоев населения, он также заслужил всеобщее уважение и восхищение своим образцовым поведением на поле, а также стабильностью, скромностью и преданностью команде», – заявила Пералес.

Премия принцессы Астурийской ежегодно вручается наследником испанского престола с 1980 года в восьми различных категориях, в области спорта ее стали вручать с 1987-го. Отметим, что Месси стал первым футболистом, получившим Премию принцессы Астурийской в индивидуальном порядке. В 2010 году награды удостоили сборную Испании, а в 2012-м ее разделили Икер Касильяс и Хави.