Месси получил Премию принцессы Астурийской в спорте по итогам 2026 года: «Лионель заслужил всеобщее уважение своим образцовым поведением, скромностью и преданностью команде»
Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси стал лауреатом Премии принцессы Астурийской в области спорта по итогам 2026 года.
Решение о присуждении премии Месси было принято жюри под председательством семикратной паралимпийской чемпионки по плаванию Терезы Пералес. На награду были номинированы 27 претендентов из 12 разных стран.
«В дополнение к ослепительному таланту, выдающейся спортивной карьере и постоянной масштабной благотворительной деятельности по расширению доступа к образованию и здравоохранению для детей из наиболее уязвимых слоев населения, он также заслужил всеобщее уважение и восхищение своим образцовым поведением на поле, а также стабильностью, скромностью и преданностью команде», – заявила Пералес.
Премия принцессы Астурийской ежегодно вручается наследником испанского престола с 1980 года в восьми различных категориях, в области спорта ее стали вручать с 1987-го. Отметим, что Месси стал первым футболистом, получившим Премию принцессы Астурийской в индивидуальном порядке. В 2010 году награды удостоили сборную Испании, а в 2012-м ее разделили Икер Касильяс и Хави.
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Месси получил Премию принцессы Астурийской в спорте по итогам 2026 года: «Лионель заслужил всеобщее уважение своим образцовым поведением, скромностью и преданностью команде»
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Беттмэн о работе комиссионером НХЛ: «Мне 74 года, понимаю, что не могу заниматься этим вечно. Мы обсуждали, как может выглядеть план преемственности, но в ближайшее время ничего не произойдет»
Месси получил Премию принцессы Астурийской в спорте по итогам 2026 года: «Лионель заслужил всеобщее уважение своим образцовым поведением, скромностью и преданностью команде»
Тюкавин о тренере «Динамо»: «Что значит – Шварца привезли под Тюкавина? Никто не знает, что будет завтра. Сандро дал мне дорогу в большой футбол. Я его люблю и скучаю, мы были на связи»