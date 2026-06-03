Экс-спортдир "Чертаново": Умяров готов к чемпионату Испании

Бывший спортивный директор "Чертаново" Николай Ларин высказался об игроке "Спартака" Наиле Умярове.

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Николай Ларин заявил, что футболист соответствует уровню "Севильи".

"Наиль - один из тех российских футболистов, кто полностью готов играть в чемпионате Испании. Я буду очень рад, если воспитанник "Чертаново" будет выступать в моей любимой лиге. "Севилья" - вполне его уровень", - сказал Ларин "Чемпионату".

Ранее в СМИ появилась информация, что "Севилья" заинтересована в трансфере игрока. Пресс-служба испанского клуба опровергла эти слухи.

Наиль Умяров выступает в составе московского "Спартака" с начала января 2019 года. Всего за клуб опорный полузащитник провел 203 матча, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.