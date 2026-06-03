Выяснилось, сколько «Аль-Ахли» готов предложить за Сперцяна

«Аль-Ахли» готов дать 25 млн евро за Сперцяна, но переговоров с «Краснодаром» не было. Хавбек не давал согласия саудовскому клубу («Чемпионат»)
«Аль-Ахли» готов предложить «Краснодару» за Эдуарда Сперцяна не менее 25 млн евро, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
При этом клубы еще не вступали в переговоры, так как капитан «быков» не принял окончательного решения о своем будущем. Утверждается, что 25-летний полузащитник не сказал «да» саудовскому клубу.
Ранее телеграм-канал «Mash на спорте» писал, что Сперцян согласился на переход в «Аль-Ахли», предложивший ему трехлетний контракт с зарплатой около 10 млн евро в год + бонусы.
Сперцян – воспитанник академии «Краснодара». В прошлом сезоне хавбек провел 42 матча во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 18 результативных передач.
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«Аль-Ахли» готов заплатить 25 млн евро за Сперцяна, но переговоров с «Краснодаром» не было. Хавбек не давал согласия саудовскому клубу («Чемпионат»)
Дмитрий Губерниев: «Если у Батракова есть возможность уехать в «ПСЖ», а у Ильи Сафонова – в НХЛ, то надо ехать и заявлять о себе. Спортом надо заниматься там, где сильнейшие. Это аксиома»
Фетисов о Матче звезд НХЛ: «Россиян определили в сборную «третьего мира»? Я не поехал бы. Канада и США выступают под своими флагами, почему мы должны играть с непонятными условиями?»
«Аль-Ахли» готов заплатить 25 млн евро за Сперцяна, но переговоров с «Краснодаром» не было. Хавбек не давал согласия саудовскому клубу («Чемпионат»)