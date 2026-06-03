Тюкавин отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны «Зенита»

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны санкт-петербургского «Зенита». В мае сообщалось, что сине-бело-голубые попробуют приобрести российского форварда в летнее трансферное окно. Отмечалось, что «Зенит» рассматривает Тюкавина как кандидатуру для приоритетного усиления линии нападения.

— Главное, что обсуждают применительно к вам — интерес «Зенита». Как к этому относитесь?

— Если интересуются, значит, зарекомендовал себя. Как могу относиться? У меня контракт с «Динамо». Сам я не приду и не скажу, что ухожу. Это решать руководству. Если оно вдруг решит, что надо продать меня, значит, продадут.

— Но сами не планируете уходить?

— То, что я приду в клуб и скажу, что хочу уходить — конечно, нет, — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».