Экс‑футболист «Зенита» вошел в штаб костромского «Спартака»

Бывший вратарь петербургского «Зенита» и сборной Армении по футболу Роман Березовский вошел в тренерский штаб костромского «Спартака», сообщает пресс‑служба клуба Первой лиги.

© ФК «Спартак» Кострома

О сроках соглашения с 51‑летним футболистом не уточняется. «Спартак» по итогам сезона занял седьмое место в таблице ПАРИ Первой лиги.

— Роман Анатольевич, добро пожаловать в «красно‑белую» семью! Желаем успешного сезона! — говорится в заявлении.

Березовский в качестве игрока в составе «Зенита» стал обладателем Кубка России. Также голкипер выступал в подмосковных «Химках», столичных «Динамо» и «Торпедо».

В качестве тренера вратарей Березовский работал в сборной Армении, «Сочи» и московском «Динамо». Кроме того, он возглавлял армянский «Пюник».

Прямые трансляции матчей ПАРИ Первой лиги смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.