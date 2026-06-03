Мостовой: в РПЛ Батраков герой, но в Париже он таким не будет

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой в беседе с

© ФК "Локомотив"

Rusfootball.info высказался о возможном переходе Алексея Батракова в "ПСЖ".

Александр Мостовой заявил, что Алексею Батракову необходимо хорошо подумать перед принятием решения.

"Сложно сказать, нужно ли прямо сейчас Батракову уходить в "ПСЖ". Да, в РПЛ он герой, один из лучших, но в Париже он таковым не будет. Сколько таких у "ПСЖ" сидит на скамейке, и все ждут своего шанса. Не уверен, что Батраков хочет ехать в "ПСЖ" и сидеть на лавке, но пока вряд ли он может рассчитывать на что-то большее. Чего стоит только один Витинья – гений. Но таких шансов за карьеру очень мало, ему нужно хорошо подумать", - отметил Мостовой.

Ранее в СМИ появилась информация, что парижский клуб заинтересован в трансфере футболиста.

Алексей Батраков выступает в составе московского "Локомотива" с начала января 2024 года. В текущем сезоне за "железнодорожников" атакующий полузащитник провел 36 матчей, забил 17 голов и отдал 12 голевых передач. Соглашение с 20-летним игроком рассчитано до конца июня 2029 года.