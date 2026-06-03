Экс-тренер «Зенита» допустил скорый уход Латышонка из клуба

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru оценил возможность голкипера Евгения Латышонка покинуть питерский клуб.

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«Это возможно. Москвичёв очень талантливый парень, но после крестов ему надо ещё вернуться на свой уровень. Однако он очень прилично играл в «Оренбурге». Возможный уход Латышка похож на правду. Да, он очень сильно играл в «Балтике», блистательно провёл первый сезон в «Зените», но дальше не пошло. Не могу сказать, что он много ошибался, но не выручал. Мне всегда казалось, что Адамов слабее Латышонка, но Адамов нас переубедил. Он не ошибался, всё время выручал «Зенит». Латышка я понимаю, сидеть на скамейке не хочется, но у него хороший финансовый контракт. Что ему важнее: игровое время или деньги?» — сказал Рапопорт корреспонденту Vprognoze.ru.

В нынешнем сезоне Латышонок провёл 12 матчей во всех турнирах за «Зенит», пять из которых сыграл «на ноль». В остальных пропустил 12 мячей.