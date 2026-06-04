Французский журналист пояснил, планирует ли ПСЖ покупать Батракова

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" не рассматривает покупку полузащитника московского "Локомотива" Алексея Батракова в летнее трансферное окно. Об этом сообщил журналист газеты Le Parisien Бенжамен Куаре.

По информации журналиста, спортивный директор ПСЖ Луиш Кампуш изучал игрока, однако в настоящее время клуб отдает приоритет другим вариантам усиления состава.

Батракову 20 лет, он является воспитанником "Локомотива", за основную команду красно-зеленых выступает с 2024 года. В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 36 матчах в разных турнирах, в которых забил 17 мячей и отдал 12 результативных передач.