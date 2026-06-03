Английский «Кристал Пэлас» выбрал нового тренера

«Кристал Пэлас» определился с приоритетным кандидатом на пост главного тренера. Лондонский клуб хочет назначить Пьера Сажа из «Ланса», об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

По данным источника, «Кристал Пэлас» существенно продвинулся в переговорах с Сажем. Стороны близки к договорённости.

Ранее другие инсайдеры сообщали, что Саж принял решение покинуть «Ланс». При этом действующий наставник «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер близок к назначению в «Милан».

«Кристал Пэлас» финишировал на 15-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Также клуб выиграл Лигу конференций УЕФА.