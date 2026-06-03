Нагорных ответил, есть ли у "Локомотива" долги

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что у «Локомотива» нет долгов. имеет никаких долговых обязательств.

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Ранее сообщалось, что «Локомотив» не может позволить себе подписывать новых игроков, а долг клуба после немецких руководителей превышает 1 млрд рублей.