«Бавария» близка к подписанию игрока ПСВ

Исмаэль Сайбари близок к трансферу в «Баварию» из ПСВ.

© Sports.ru

Ранее сообщалось, что хавбек устно согласовал с мюнхенцами условия контракта и успел пообщаться с главным тренером Венсаном Компани.

По данным Foot Mercato, стороны близки к достижению окончательного соглашения.

Ожидается, что Сайбари подпишет контракт до 2030 года. Медосмотр может пройти в США, куда игрок отправится вместе со сборной Марокко для участия в чемпионате мира.

В этом сезоне Исмаэль провел 27 матчей в лиге Нидерландов и забил 15 голов. Подробно со статистикой второго бомбардира ПСВ можно ознакомиться здесь.