«Бавария» близка к подписанию игрока ПСВ

«Бавария» и Сайбари близки к подписанию контракта до 2030 года. Хавбек ПСВ и Марокко может пройти медосмотр в США (Foot Mercato)
Исмаэль Сайбари близок к трансферу в «Баварию» из ПСВ.
Ранее сообщалось, что хавбек устно согласовал с мюнхенцами условия контракта и успел пообщаться с главным тренером Венсаном Компани.
По данным Foot Mercato, стороны близки к достижению окончательного соглашения.
Ожидается, что Сайбари подпишет контракт до 2030 года. Медосмотр может пройти в США, куда игрок отправится вместе со сборной Марокко для участия в чемпионате мира.
В этом сезоне Исмаэль провел 27 матчей в лиге Нидерландов и забил 15 голов. Подробно со статистикой второго бомбардира ПСВ можно ознакомиться здесь.
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«Бавария» и Сайбари близки к подписанию контракта до 2030 года. Хавбек ПСВ и Марокко может пройти медосмотр в США (Foot Mercato)
«Челси», «МЮ» и «Ман Сити» интересовались Батраковым. Клубы АПЛ не могут подписывать игроков напрямую из РПЛ из-за санкций (TeamTalk)
Бекхэм получит звезду на «Аллее славы» в Голливуде. Церемония открытия пройдет 12 июня
«Бавария» и Сайбари близки к подписанию контракта до 2030 года. Хавбек ПСВ и Марокко может пройти медосмотр в США (Foot Mercato)