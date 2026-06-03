Футболисты сборной Ирана получили визы для участия в ЧМ-2026

Посол Ирана в Анкаре Мохаммад-Хасан Хабиболлазаде заявил о том, что футболисты сборной Ирана получили визы для участия в чемпионате мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает IRIB.

По его словам, визы были выданы в течение 48 часов.

«Минуя необходимость в физическом присутствии игроков и в снятии у них отпечатков пальцев в мексиканском посольстве», — отметил Хабиболлазаде.

Ранее стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила сборной Ирана перенести базу команды из США в Мексику на чемпионате мира-2026. Команда будет базироваться в лагере в Тихуане.

Иранцы должны провести в США три матча на групповом этапе турнира: 16 июня с командой Новой Зеландии в Лос-Анджелесе, 21 июня там же с Бельгией, а 27 июня в Сиэтле с Египтом. Турнир пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.