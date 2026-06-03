На ЧМ-2026 создадут 3D-аватары футболистов для точного определения офсайдов

Международная федерация футбола (ФИФА) с помощью ИИ создаст 3D-копии каждого футболиста — участника чемпионата мира 2026 года для более точного определения положения «вне игры» (офсайда). Об этом пишет BBC со ссылкой на пресс-службу организации.

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В ФИФА уточнили, что специалисты создадут цифровые сканы 1248 игроков (по 26 футболистов в 48 участвующих командах).

По данным организации, каждый футболист проведет всего одну секунду в специальной сканирующей камере во время предтурнирной фотосессии.

В пресс-службе пояснили, что технология дополнит систему автоматического звукового оповещения судей — она будет срабатывать, если игрок находится в офсайде более чем на 10 см.

При этом решение о том, когда поднять флаг и остановить игру, по-прежнему будет принимать боковой арбитр.

Система позволит быстрее принимать решения в отношении положения «вне игры», констатировали в ФИФА.

Кроме того, с помощью «цифровых аватаров» футболистов зрители смогут более реалистично видеть офсайды во время повторов при трансляции и на экранах стадионов.

Вместе с тем, признали в организации, технология не снимет все спорные вопросы: она по-прежнему имеет ограничения при самых близких офсайдах, а также в эпизодах, когда игроки находятся на газоне или расположены слишком близко друг к другу.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире вместо привычных 32 сборных примут участие 48 национальных команд.