«Ювентус» начал переговоры с Александером Сёрлотом из «Атлетико»

«Ювентус» активизировал работу на трансферном рынке в поисках усиления линии атаки на следующий сезон. Туринский клуб уже установил контакты с представителями норвежского нападающего мадридского «Атлетико» Александера Сёрлота. Об этом сообщает на своём официальном сайте Джанлука Ди Марцио.

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По информации источника, между сторонами прошла предварительная встреча, на которой обсуждались готовность игрока к потенциальному переходу и возможные финансовые условия сделки. Интерес к Сёрлоту не является новым для «Ювентуса» — клуб уже рассматривал его кандидатуру ранее.

В текущем сезоне Сёрлот принял участие в 54 матчах за «матрасников» во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 20 голов и одну результативную передачу. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.