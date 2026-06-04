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Батраков ценой в € 29-33 млн — самый дорогой игрок РПЛ по версии CIES, Кисляк — третий

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футболистом Мир РПЛ по версии Международного центра спортивных исследований (CIES). Хавбек железнодорожников оценивается в € 29-33 млн.

Батраков признан самым дорогим игроком РПЛ по версии CIES
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Топ-10 самых дорогих футболистов РПЛ по версии CIES:

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