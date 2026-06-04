Ветеран ЦСКА предсказал, как долго Акинфеев будет играть в РПЛ

Ветеран ЦСКА Александр Гришин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался о продлении контракта Игоря Акинфеева с ЦСКА.

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«За счёт опыта и своего мастерства Игорь спокойно может играть на своём высоком уровне ещё года 3-4. Почему он продлил контракт на один сезон, мне непонятно», - сказал Гришин корреспонденту Vprognoze.ru.

40-летний Акинфеев на этой неделе пролил контракт с ЦСКА ещё на один сезон. Акинфеев защищает ворота ЦСКА с 2003 года. За 22 сезона в составе армейцев 40-летний голкипер завоевал Кубок УЕФА, становился шестикратным чемпионом России, восьмикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Минувший сезон для «армейцев» завершился неудачно, команда в конце сезона уволила главного тренера Фабио Челестини, а в турнирной таблице стала лишь пятой. На прошлой неделе ЦСКА объявил о назначении главным тренером Дмитрия Игдисамова.