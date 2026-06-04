Представители Холанда прокомментировали слухи о его переходе в «Реал»

Отец нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда Альфи Холанд и агент Рафаэла Пимента опровергли слухи о переходе футболиста в мадридский «Реал».

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Ранее кандидат в президенты клуба Энрике Рикельме заявил, что договорится о переходе норвежца в случае своего избрания. На пост также претендует действующий президент Флорентино Перес.

— Всё это очень интересно, но неправда. Мы желаем всего наилучшего обоим кандидатам на выборах в «Реале», — приводит слова Пименты и Холанда инсайдер Фабрицио Романо.

25‑летний Холанд в прошлом сезоне сыграл в 52 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых забил 38 мячей и отдал 9 результативных передач.