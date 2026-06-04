Роднина прокомментировала победу Сафонова в ЛЧ

Достижения российского вратаря французского ПСЖ Матвея Сафонова вызывают чувство гордости и являются важными вне зависимости от того, за какой клуб и в какой стране он выступает. Такое мнение ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

Ранее ТАСС сообщал, что ПСЖ в серии пенальти обыграл английский "Арсенал" в финальном матче Лиги чемпионов и во второй раз подряд завоевал трофей. Сафонов стал первым российским футболистом, дважды выигравшим Лигу чемпионов.

"Конечно, мы всегда гордимся нашими спортсменами, когда они показывают выдающиеся результаты, независимо от того, где выступают и кого представляют, - сказала Роднина. - Мне кажется, что вся страна и весь мир гордятся и восхищаются достижениями Александра Овечкина. Теперь у нас есть такие успехи и в футболе. Это, безусловно, очень важно".

Олимпийская чемпионка ответила на вопрос о возможном присуждении Сафонову государственной награды:

"Я не знаю, здесь, наверное, будет от движения зависеть. У нас же футбольные болельщики - они самые активные. Если что, они могут и стадион снести, наверное, и здесь смогут проявить свою активность".

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума - Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер - ТАСС.