Матвей Сафонов вошел в топ-10 самых дорогих вратарей мира

Голкипер "Пари Сен-Жермен" и сборной России Матвей Сафонов признан одним из самых ценных игроков на своей позиции.

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Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES) оценил его трансферную стоимость в 42,9 миллиона евро, что позволило россиянину занять седьмое место в глобальном рейтинге.

Сафонов оказался в компании элитных вратарей, многие из которых уже являются основными в своих клубах и национальных сборных. Лидирует в списке его бывший одноклубник по "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма (79,5 млн евро), который летом 2025 года перешёл в "Манчестер Сити".

Далее расположились Жоан Гарсия ("Барселона") - 78 млн евро, Сенне Ламменс ("Манчестер Юнайтед") - 52,7 млн евро, Майк Пендерс ("Челси") - 47,6 млн евро, Джеймс Траффорд ("Манчестер Сити") - 46,2 млн евро, Йонас Урбиг ("Бавария") - 45,1 млн евро.

Матвей Сафонов оказался в этом рейтинге седьмым - 42,9 млн евро.

Эта оценка от CIES является закономерным признанием выдающегося сезона Сафонова. В свои 27 лет он стал первым в истории российским футболистом, которому удалось дважды подряд выиграть Лигу чемпионов.