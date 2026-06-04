Игрокам "Кубани" выплатили часть долгов

Игроки получили часть денег.

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По данным источника, в "Кубани" выплатили часть долгов. Сообщается, что игроки получили одну зарплату и три премии, однако клуб еще должен зарплату за 2 месяца плюс премии.

Отмечается, что футболисты сыграют дома с "Тюменью". А гостевая встреча с "Зенитом-2" зависит от того, погасят ли на следующей неделе все задолженности.

Ранее главный тренер "Кубани" Андрей Ещенко подтвердил, что в команде бойкотируют игры и высказал опасения, что из-за этого клуб могут снять с чемпионата.